Жителей Свердловской области призвали сдать мелочь

Всего по России в акции принимают участие около 15 тысяч торговых точек и 4 тысячи отделений банков в 3 тысячах населенных пунктов. «Монетная неделя» проводится два раза в год для возврата мелочи в оборот. По итогам акции, прошедшей в апреле, свердловчане сдали более 5 миллионов монет, благодаря чему в оборот вернулось 24 миллиона рублей.