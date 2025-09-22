Жителей Свердловской области призвали сдать мелочь

В Свердловской области с 22 сентября до 4 октября проходит всероссийская акция «Монетная неделя». Свердловчане, обратившись в банковское отделение или в магазин, смогут обменять накопившуюся мелочь на купюры. Об этом сообщили в пресс-службе Уральского главного управления Банка России в Екатеринбурге.
— По условиям акции можно обменять монеты, выпускаемые с 1997 года, номиналами от одной копейки до 25 рублей. Ограничений по количеству и сумме сдаваемых монет нет. Можно приносить потемневшие, поцарапанные, гнутые и даже просверленные монеты, — отметили в пресс-службе Уральского ГУ Банка России.
Всего по России в акции принимают участие около 15 тысяч торговых точек и 4 тысячи отделений банков в 3 тысячах населенных пунктов. «Монетная неделя» проводится два раза в год для возврата мелочи в оборот. По итогам акции, прошедшей в апреле, свердловчане сдали более 5 миллионов монет, благодаря чему в оборот вернулось 24 миллиона рублей.