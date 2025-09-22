Некоторым водителям в Башкирии грозят арестом

Сегодня, 22 сентября, в Башкирии стартовало профилактическое мероприятие «Должник», направленное на взыскание неоплаченных административных штрафов за нарушения правил дорожного движения. Об этом сообщил глава Госавтоинспекции региона Владимир Севастьянов.
По словам руководителя ведомства, сотрудники ГАИ при остановке нарушителей ПДД проверяют их по базам данных. При выявлении факта неуплаты ранее наложенного штрафа составляется административный материал. Суд вправе подвергнуть виновного административному аресту сроком до 15 суток.
Севастьянов отметил, что за восемь месяцев этого года по статье за неуплату административных штрафов к ответственности уже привлечены более 5000 нарушителей.
Глава Госавтоинспекции Башкирии порекомендовал всем автолюбителям проверить свою водительскую историю и в случае наличия неоплаченных штрафов погасить их в установленном порядке. Информацию об имеющихся штрафах можно получить в личном кабинете на портале «Госуслуги» или в подразделениях ГАИ.
Мероприятие «Должник» продлится до 25 сентября включительно.
