Некоторым водителям в Башкирии грозят арестом

Глава Госавтоинспекции Башкирии порекомендовал всем автолюбителям проверить свою водительскую историю и в случае наличия неоплаченных штрафов погасить их в установленном порядке. Информацию об имеющихся штрафах можно получить в личном кабинете на портале «Госуслуги» или в подразделениях ГАИ.