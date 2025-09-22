Ричмонд
Орехи, тыква и морепродукты: красноярцам назвали лучшие продукты для здоровья кожи

Источник: Freepik

В красноярском Роспотребнадзоре составили топ продуктов для здоровой и сияющей кожи.

Первое место в рейтинге занимают морепродукты и рыба. В них содержатся омега-3 жирные кислоты — именно они отвечают за питание, увлажнение и восстановление коллагеновых волокон, от которых зависит упругость кожи. При выборе полезной для красоты рыбы все просто: чем она жирнее, тем больше в ней омега-3.

Кроме того, морепродукты богаты витаминами А и Е, улучшающими здоровье кожи, а также цинком, который влияет на выработку организмом коллагена, необходимого для ее упругости. Наиболее благотворно на кожу влияют устрицы и мидии.

Также витамин А можно получить из моркови, тыквы и других оранжевых овощей. И, кстати, они помогут улучшить цвет лица. Только не забывайте, что витамин А лучше усваивается вместе с жирами, поэтому в морковный сок или тыквенный суп надо добавить немного сливок.

Не менее важные продукты для здоровой кожи — орехи, поскольку в них содержится витамин Е. Именно он отвечает за правильный баланс жира и влаги в коже, что особенно важно для жителей больших городов. Регулярно съедайте горсть миндаля, грецких орехов и фундука, чтобы поддержать кожу изнутри.

Помимо всего прочего, кожа любит оливковое и кокосовое масла — они отличаются высоким содержанием витаминов А, D, Е и насыщенных жирных кислот, которые отвечают за гладкость и упругость.

Напомним, ранее специалисты Роспотребнадзора дали красноярцам семь советов по осеннему питанию.