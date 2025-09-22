Орехи, тыква и морепродукты: красноярцам назвали лучшие продукты для здоровья кожи

Первое место в рейтинге занимают морепродукты и рыба. В них содержатся омега-3 жирные кислоты — именно они отвечают за питание, увлажнение и восстановление коллагеновых волокон, от которых зависит упругость кожи. При выборе полезной для красоты рыбы все просто: чем она жирнее, тем больше в ней омега-3.