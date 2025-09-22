Ричмонд
Более 150 тыс. пассажиров проехали на трамвайном маршруте № 90 в Москве с запуска

Более 150 тыс. пассажиров в Москве воспользовались трамвайным маршрутом № 90 с момента его запуска, сообщила пресс-служба департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы.

Источник: Агентство «Москва»

«Мощный старт нового трамвайного маршрута № 90 в центре Москвы — им воспользовались уже более 150 тыс. пассажиров!» — говорится в сообщении.

Уточняется, что трамваи ходят от станции метро «Сокольники» до Павелецкого вокзала. На линии курсируют современные вагоны «Львенок-Москва» с автономным ходом. Они проезжают проспект Академика Сахарова без подключения к проводам.

В ведомстве добавили, что более 40 тыс. сотрудников различных организаций на проспекте Академика Сахарова получили возможность добираться до ближайших вокзалов, станций метро и Московских центральных диаметров (МЦД).

Как отметил заместитель мэра города по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов, которого цитирует пресс-служба, совсем недавно мэр Москвы Сергей Собянин открыл первую в России трамвайную линию без контактной сети. Он подчеркнул, что новый маршрут № 90 каждый день доказывает свое удобство и востребованность среди пассажиров. «У москвичей появилось множество вариантов поездок в центре города. Мы продолжим развивать маршрут: в будущем планируем продлить его в другие районы столицы», — заключил Ликсутов.

Ранее «Известия» сообщали, что 10 сентября на проспекте Академика Сахарова в Москве открыли первую в России трамвайную линию без контактной сети. Новый маршрут № 90 от Сокольников до Павелецкого вокзала соединил 20 станций рельсового каркаса: четыре центральных железнодорожных вокзала и 16 станций метро и МЦД.

