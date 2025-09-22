Более 150 тыс. пассажиров проехали на трамвайном маршруте № 90 в Москве с запуска

Как отметил заместитель мэра города по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов, которого цитирует пресс-служба, совсем недавно мэр Москвы Сергей Собянин открыл первую в России трамвайную линию без контактной сети. Он подчеркнул, что новый маршрут № 90 каждый день доказывает свое удобство и востребованность среди пассажиров. «У москвичей появилось множество вариантов поездок в центре города. Мы продолжим развивать маршрут: в будущем планируем продлить его в другие районы столицы», — заключил Ликсутов.