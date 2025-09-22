В башкирском селе Верхний Изяк открыли современный медпункт

Модульный фельдшерско-акушерский пункт (ФАП) открыли в селе Верхний Изяк в Республике Башкортостан. Лечебное учреждение возвели при поддержке нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь», сообщили в министерстве здравоохранения региона.
В ФАПе обустроили кабинет фельдшера, смотровую, процедурную, комнату ожидания для пациентов, санузел, а также помещения для персонала и хранения медикаментов. Модульное здание оснащено всем необходимым для оказания качественной медицинской помощи. Проходить обследования в новом ФАПе будут свыше 500 человек.
Главная цель нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь» — достижение новых показателей долголетия граждан. К 2030 году планируется увеличить ожидаемую продолжительность жизни до 78 лет, а к 2036 году — до 81 года. С помощью нацпроекта обновляются медицинские учреждения, совершенствуется система реабилитации, развивается сеть национальных исследовательских центров, идет работа по цифровизации здравоохранения. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.