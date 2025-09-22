Россияне смогут применять QR-код из сервиса «Госдоки» наравне с паспортом

«Госдоки» — сервис в приложении «Госуслуг», с помощью которого сейчас можно поделиться сведениями о своих документах. Уже в ближайшем будущем в нём появится возможность создать QR-код, который в определённых ситуациях при желании можно будет предъявлять наравне с бумажным паспортом. Постановление об этом подписало правительство", — говорится в сообщении.