Россияне смогут применять QR-код из сервиса «Госдоки» наравне с паспортом

МОСКВА, 22 сен — РИА Новости. Россияне смогут применять QR-код из сервиса «Госдоки» для подтверждения личности наравне с паспортом, на первом этапе это будет доступно для подтверждение личности в магазинах, кино и музеях, при проходе в офис, при отправке или получении посылок, сообщило Минцифры в своем Telegram-канале.
«Госдоки» — сервис в приложении «Госуслуг», с помощью которого сейчас можно поделиться сведениями о своих документах. Уже в ближайшем будущем в нём появится возможность создать QR-код, который в определённых ситуациях при желании можно будет предъявлять наравне с бумажным паспортом. Постановление об этом подписало правительство", — говорится в сообщении.
«На первом этапе QR-код можно будет использовать в магазинах — при покупке товаров 18+, в кино или музеях — при проходе на мероприятия с возрастным ограничением, для входа в офисные центры с пропускной системой, при отправке или получении посылок и заказных писем», — добавили в Минцифры.
В дальнейшем QR-код можно будет использовать в организациях финансового рынка, в МФЦ для получения некоторых госуслуг, в салонах сотовых операторов, в частных медицинских организациях, а также при заселении в гостиницы.
В Минцифры уточнили, что использование QR-кодов будет добровольным, а бумажные документы можно по-прежнему предъявлять без всяких ограничений. При сканировании кода проверяющий увидит только необходимые данные.
«Возможности применения QR-кода наравне с паспортом будут расширяться поэтапно в соответствии с определёнными правительством сроками и по мере подключения организаций к сервису “Госдоки” — предъявить QR-код можно будет только в них», — отметили в Минцифры.