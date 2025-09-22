Ричмонд
+15°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Генштабе рассказали об ограничительных мерах за неявку в осенний призыв

Генштаб: при неявке в течение 20 дней к призывнику применят ограничительные меры.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 22 сен — РИА Новости. При неявке в осенний призыв без уважительной причины в течение 20 дней к призывнику применят временные ограничительные меры, направленные на обеспечение явки, заявил заместитель начальника Главного организационно-мобилизационного управления Генерального штаба ВС РФ вице-адмирал Владимир Цимлянский.

«В случае неявки без уважительной причины по истечении 20 календарных дней к гражданину, согласно Федеральному закону “О воинской обязанности и военной службе”, применяются временные ограничительные меры, направленные на обеспечение его явки», — сказал Цимлянский на брифинге.