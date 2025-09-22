В Севастополе состоялся четвертый заезд форума «Истоки»

Помимо этого, для молодых специалистов подготовили встречи с экспертами. Среди них были блогер Мария Чадина, режиссер-документалист Олеся Шигина и генеральный продюсер службы новостей Межгосударственной телерадиокомпании «Мир» Дмитрий Альшин. Также в ходе заезда участники разрабатывали медиапроекты для конкурсов «Семейная память» и «Быть, а не казаться!», Всероссийского патриотического форума и других мероприятий.