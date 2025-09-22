В Севастополе состоялся четвертый заезд форума «Истоки»

Четвертый заезд Молодежного историко-культурного форума «Истоки» прошел с 17 по 21 сентября на территории музейно-храмового комплекса «Новый Херсонес» в Севастополе, сообщили в управлении по делам молодежи и спорта города. Мероприятие организовали в соответствии с целями и задачами нацпроекта «Молодежь и дети».
Этот заезд был связан с направлением медиа. Событие объединило молодых специалистов из 45 регионов нашей страны. На лекциях участники узнали о принципах работы средств массовой информации, разобрали роль лидеров мнений, научились анализировать и критически воспринимать информацию. Практическая часть включала фотомастерские, написание текстов, развитие креативного интеллекта и создание репортажей.
Помимо этого, для молодых специалистов подготовили встречи с экспертами. Среди них были блогер Мария Чадина, режиссер-документалист Олеся Шигина и генеральный продюсер службы новостей Межгосударственной телерадиокомпании «Мир» Дмитрий Альшин. Также в ходе заезда участники разрабатывали медиапроекты для конкурсов «Семейная память» и «Быть, а не казаться!», Всероссийского патриотического форума и других мероприятий.
Нацпроект «Молодежь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.