В Ростовской области на 21 процент выросли зарплаты в строительной отрасли

В Ростовской области медианная зарплата в сфере строительства и недвижимости в январе-августе 2025 года достигла 111 тысяч рублей, что на 21% превышает показатель аналогичного периода прошлого года. Об этом говорится в исследовании одного из онлайн-сервисов по поиску работы.