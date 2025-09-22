В Ростовской области на 21 процент выросли зарплаты в строительной отрасли

В Ростовской области медианная зарплата в сфере строительства и недвижимости в январе-августе 2025 года достигла 111 тысяч рублей, что на 21% превышает показатель аналогичного периода прошлого года. Об этом говорится в исследовании одного из онлайн-сервисов по поиску работы.
Наибольший уровень доходов сохраняется у представителей высшего и среднего менеджмента, где медианная предлагаемая зарплата составила 132 тысячи рублей. И это на 21% больше, чем годом ранее. В сельском хозяйстве оплата труда достигла 105 тысяч рублей, в стратегии и консалтинге — 111 тысяч рублей, а в транспортно-логистической отрасли — 104 тысячи рублей.
При этом специалисты в науке и образовании получают в среднем 44,9 тысячи рублей, в сфере безопасности — 50 тысяч рублей, в розничной торговле — 50,9 тысячи рублей, а в гостинично-ресторанном бизнесе — 52 тысячи рублей.
