Ричмонд
+18°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Советнику Макрона угрожали расправой из-за признания Палестины

Советник французского президента Эммануэля Макрона по Ближнему Востоку Офер Бронштейн рассказал, что получал предупреждения о расправе в случае, если Франция признает суверенитет Палестины. Об угрозах он рассказал в интервью медиа-платформе Euractiv.

Оксана Иванова
Автор Новости Mail
Источник: Reuters

Европейское издание уточнило, что Бронштейн — член команды Макрона, который продвигает инициативу о признании Палестины с 2020 года. По мнению советника, поддержка Францией палестинского суверенитета приведет к «дипломатическому цунами» — примеру Парижа последуют десятки других государств.

Бронштейн утверждает, что в конечном итоге признание Палестины государством поможет Израилю повысить уровень своей безопасности. Кроме того, этот шаг избавит Тель-Авив от растущей международной изоляции.

Советник Эммануэля Макрона, который уже две недели находится в Израиле в командировке, заявил журналистам, что в еврейском государстве инициативу признания Палестины воспринимают негативно. Он объясняет такую позицию израильтян пропагандой, утверждающей, что суверенитет Палестины усилит позиции ХАМАС.

«Поэтому позиция Франции и Макрона подвергается демонизации. Мне самому угрожали расправой», — цитирует слова Бронштейна «Лента.ру».

Советник французского лидера подчеркнул, что Париж не является противником Тель-Авива, даже если не согласен с представителями его правительства.

Узнать больше по теме
Палестина: история, конфликты и современное положение
Палестина — древняя земля с богатой историей, ставшая центром одного из самых затяжных конфликтов современности. Этот регион, священный для трех мировых религий, уже более века остается яблоком раздора на Ближнем Востоке. Сегодня она разделена на Западный берег и сектор Газа, но не прекращает добиваться международного признания и права на самоопределение. Разбираемся в истории образования этого государства и его пути к независимости.
Читать дальше