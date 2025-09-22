Советнику Макрона угрожали расправой из-за признания Палестины

Бронштейн утверждает, что в конечном итоге признание Палестины государством поможет Израилю повысить уровень своей безопасности. Кроме того, этот шаг избавит Тель-Авив от растущей международной изоляции.
Советник Эммануэля Макрона, который уже две недели находится в Израиле в командировке, заявил журналистам, что в еврейском государстве инициативу признания Палестины воспринимают негативно. Он объясняет такую позицию израильтян пропагандой, утверждающей, что суверенитет Палестины усилит позиции ХАМАС.
«Поэтому позиция Франции и Макрона подвергается демонизации. Мне самому угрожали расправой», — цитирует слова Бронштейна «Лента.ру».
Советник французского лидера подчеркнул, что Париж не является противником Тель-Авива, даже если не согласен с представителями его правительства.