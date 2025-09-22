Набранные осенью призывники будут служить только в России, заявил Генштаб

МОСКВА, 22 сен — РИА Новости. Всех новобранцев, призываемых осенью 2025 года в российскую армию, направят на военную службу в пункты постоянной дислокации соединений и воинских частей только на территории России, заявил заместитель начальника Главного организационно-мобилизационного управления Генерального штаба ВС РФ вице-адмирал Владимир Цимлянский.