Набранные осенью призывники будут служить только в России, заявил Генштаб

Генштаб: набранные осенью призывники будут служить только на территории РФ.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 22 сен — РИА Новости. Всех новобранцев, призываемых осенью 2025 года в российскую армию, направят на военную службу в пункты постоянной дислокации соединений и воинских частей только на территории России, заявил заместитель начальника Главного организационно-мобилизационного управления Генерального штаба ВС РФ вице-адмирал Владимир Цимлянский.

«Все призывники будут направлены для прохождения военной службы в пункты постоянной дислокации соединений и воинских частей только на территории Российской Федерации», — сказал Цимлянский на брифинге.