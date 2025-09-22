Почти 52 тысячи рублей составляет сейчас медианная зарплата омичей

Вышел рейтинг российских регионов по суммам зарплат. Согласно ему, в Омской области медианная зарплата ныне составляет 51,8 тыс. рублей.
Рейтинг вывело и опубликовало РИА «Новости». Наш регион по размеру зарплат занимает там 38-е месте из 85. Здесь не учтены исторические регионы России (ДНР, ЛНР, Херсонская и Запорожская области), данным по ним пока нет.
Медианная зарплата это понятие, где половина работающих жителей региона имеет зарплату выше нее, а другая половина — ниже. На эту сумму в Омской области можно купить 2,4 стандартного набора товаров и услуг.
В среднем по РФ медианная зарплата сейчас 64,6 тыс. рублей. Это 2,6 стандартного набора товаров и услуг.
На первом месте рейтинга находится Ямало-Ненецкий округ с медианной зарплатой более 148 тысяч рублей (5,1 набора). На втором — Чукотка (171 тысяча рублей, 4,3 набора). На третьем — Ненецкий АО (116 тысяч и 4 набора).
Последние места рейтинга заняли Ингушетия, Чечня и Кабардино-Балкария.
Ранее «КП Омск» писала, что омские зарплаты стали на 29% ниже московских, разрыв между городами понемногу сокращается.