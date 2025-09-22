Почти 52 тысячи рублей составляет сейчас медианная зарплата омичей

Рейтинг вывело и опубликовало РИА «Новости». Наш регион по размеру зарплат занимает там 38-е месте из 85. Здесь не учтены исторические регионы России (ДНР, ЛНР, Херсонская и Запорожская области), данным по ним пока нет.