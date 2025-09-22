Ричмонд
Все призывники будут уволены в запас своевременно, заявил Генштаб

Генштаб ВС РФ: всех выслуживших сроки по призыву уволят в запас своевременно.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 22 сен — РИА Новости. Всех российских военных, выслуживших установленные сроки военной службы по призыву, своевременно уволят и направят к местам проживания, заявил заместитель начальника Главного организационно-мобилизационного управления Генерального штаба ВС РФ вице-адмирал Владимир Цимлянский.

«В завершение отмечу, что все военнослужащие, выслужившие установленные сроки военной службы по призыву, будут своевременно уволены и направлены к местам проживания», — сказал Цимлянский на брифинге по итогам проведения весеннего призыва граждан на военную службу и особенностях комплектования ВС РФ и других войск осенью 2025 года.