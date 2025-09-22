Все призывники будут уволены в запас своевременно, заявил Генштаб

«В завершение отмечу, что все военнослужащие, выслужившие установленные сроки военной службы по призыву, будут своевременно уволены и направлены к местам проживания», — сказал Цимлянский на брифинге по итогам проведения весеннего призыва граждан на военную службу и особенностях комплектования ВС РФ и других войск осенью 2025 года.