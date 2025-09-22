В Йошкар-Оле появится современный фиджитал-центр

Модульный фиджитал-центр построят в Йошкар-Оле Республики Марий Эл в соответствии с задачами государственной программы «Спорт России», сообщили в министерстве спорта региона.
Фиджитал-центр — это спортивное пространство нового поколения, объединяющее цифровые и классические виды спорта. Новый объект будет находиться рядом с Ледовым дворцом на улице Карла Маркса. Там расположат компьютерный зал и зону виртуальной реальности. Также предусмотрены универсальная площадка для мини-футбола и баскетбола, пространство для воркаута с турниками, брусьями, шведской стенкой и другим оборудованием. Кроме того, в планах смонтировать модульную трибуну на 64 места.
Государственная программа «Спорт России» направлена на создание и улучшение условий для занятий физической активностью, популяризацию массового спорта и повышение качества жизни россиян. В стране расширяется соответствующая инфраструктура, проходят массовые мероприятия, реализуется Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне», а также появляются новые возможности для тренировок среди детей. Программа реализуется по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.