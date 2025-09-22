Осенний призыв пройдет до конца декабря

МОСКВА, 22 сен — РИА Новости. Осенний призыв будет проходить в установленные законодательством сроки и в плановом порядке с 1 октября по 31 декабря 2025 года, заявил заместитель начальника Главного организационно-мобилизационного управления Генерального штаба ВС РФ вице-адмирал Владимир Цимлянский.
«Теперь что касается осеннего призыва. Он будет проходить в установленные законодательством Российской Федерации сроки и в плановом порядке с 1 октября по 31 декабря 2025 года», — сказал Цимлянский на брифинге.