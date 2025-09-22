Ричмонд
+15°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Осенний призыв пройдет до конца декабря

Осенний призыв в российскую армию пройдет до 31 декабря.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 22 сен — РИА Новости. Осенний призыв будет проходить в установленные законодательством сроки и в плановом порядке с 1 октября по 31 декабря 2025 года, заявил заместитель начальника Главного организационно-мобилизационного управления Генерального штаба ВС РФ вице-адмирал Владимир Цимлянский.

«Теперь что касается осеннего призыва. Он будет проходить в установленные законодательством Российской Федерации сроки и в плановом порядке с 1 октября по 31 декабря 2025 года», — сказал Цимлянский на брифинге.