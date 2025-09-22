Ричмонд
Симоньян рассказала о лечении от рака

Главреда RT прооперировали 7 сентября в рамках борьбы со «страшной болезнью», как заявляла сама Симоньян. Ее муж, режиссер и телеведущий Тигран Кеосаян, уже девять месяцев находится в коме после пережитой клинической смерти.

Источник: РИА "Новости"

Главный редактор МИА «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян лечится от рака. Об этом она сообщила в своем телеграм-канале.

«[Мой муж ] Тигран по-прежнему в коме, а я прохожу лечение от рака. Что уж тут хорошего», — написала она.

Журналистка добавила, что хотела бы сказать, что «у меня все хорошо», но не хочет врать. «Скоро увидите меня в париках», — добавила Симоньян.

Об операции, связанной со «страшной, тяжелой болезнью», главред RT рассказала 7 сентября в эфире программы «Вечер с Владимиром Соловьевым». Диагноз она не уточнила, но показала, что операция пройдет в области груди — там у нее был прикреплен орден равноапостольной княгини Ольги III степени.

Сама операция прошла на следующий день — выйдя из наркоза, Симоньян сообщила подписчикам, что чувствует себя лучше. Через несколько дней журналистка поделилась, что уже находится дома. «Впереди много лечения. Или немного. Как распорядится Господь», — написала Симоньян.

