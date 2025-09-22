В Перми две женщины подрались в поликлинике

По данным ведомства, в пермской детской поликлинике две посетительницы подрались из-за места в очереди. Так, одна из женщин вместе с сыном зашла в процедурный кабинет, ориентируясь на время своего талона. На других женщин, ожидающих приема, внимания она не обратила. Такая бесцеремонность возмутила мать двоих девочек, записанных на более раннее время и дожидавшихся вызова в кабинет врача в коридоре. Спор закончился рукоприкладством. Мать двоих детей схватила собеседницу за волосы и нанесла последней несколько ударов кулаком по голове.