В Перми две женщины подрались в поликлинике

В Перми две мамы подрались в поликлинике из-за места в очереди.

Источник: © РИА Новости

ПЕРМЬ, 22 сен — РИА Новости. Две мамы подрались в детской поликлинике в Перми из-за места в очереди, с одной из них взыскана компенсация около 45 тысяч рублей за разбитый телефон, сообщила служба судебных приставов региона.

По данным ведомства, в пермской детской поликлинике две посетительницы подрались из-за места в очереди. Так, одна из женщин вместе с сыном зашла в процедурный кабинет, ориентируясь на время своего талона. На других женщин, ожидающих приема, внимания она не обратила. Такая бесцеремонность возмутила мать двоих девочек, записанных на более раннее время и дожидавшихся вызова в кабинет врача в коридоре. Спор закончился рукоприкладством. Мать двоих детей схватила собеседницу за волосы и нанесла последней несколько ударов кулаком по голове.

Также пострадавшая во время потасовки лишилась телефона. Очевидцы драки позднее рассказали, что нападавшая разбила его о дерево у поликлиники. В пользу пострадавшей была назначена компенсация.

«Обе стороны совершали в отношении друг друга насильственные действия, требования заявительницы должны быть удовлетворены, так как ее имущество было повреждено. Исполнительный лист о взыскании порядка 45 тысяч рублей поступил на исполнение в отдел судебных приставов», — говорится в сообщении.

Уточняется, что деньги были переведены взыскательнице. При этом и она сама была признана виновной в нанесении побоев (статья 6.1.1 КоАП РФ) второй стороне конфликта.