Генеральный прокурор России Игорь Краснов прибыл в Казань

В понедельник, 22 сентября, в Казань прибыл генеральный прокурор России Игорь Краснов. Об этом сообщили в пресс-службе Генеральной прокуратуры.
В аэропорту почетного гостя встретил раис Татарстана Рустам Минниханов. Совместно гости осмотрели территорию будущего спортивного комплекса для юных спортсменов, который планируют построить в рамках визита.
Одним из главных событий визита станет открытие IV Всероссийского турнира по стрельбе из лука на Кубок Генерального прокурора страны. Соревнования пройдут с 22 по 26 сентября на стадионе «Ак Барс Арена». Более 600 юных стрелков из разных уголков страны будут соревноваться в двух возрастных категориях. Спортсмены покажут свое мастерство в индивидуальных и командных дисциплинах на дистанциях 50, 60 и 70 метров.
