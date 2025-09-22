Ричмонд
Генеральный прокурор России Игорь Краснов прибыл в Казань

В аэропорту почетного гостя встретил глава Татарстана Рустам Минниханов.

Источник: @genprocrf

В понедельник, 22 сентября, в Казань прибыл генеральный прокурор России Игорь Краснов. Об этом сообщили в пресс-службе Генеральной прокуратуры.

В аэропорту почетного гостя встретил раис Татарстана Рустам Минниханов. Совместно гости осмотрели территорию будущего спортивного комплекса для юных спортсменов, который планируют построить в рамках визита.

Одним из главных событий визита станет открытие IV Всероссийского турнира по стрельбе из лука на Кубок Генерального прокурора страны. Соревнования пройдут с 22 по 26 сентября на стадионе «Ак Барс Арена». Более 600 юных стрелков из разных уголков страны будут соревноваться в двух возрастных категориях. Спортсмены покажут свое мастерство в индивидуальных и командных дисциплинах на дистанциях 50, 60 и 70 метров.

Напомним, в Казань второй раз за год прибыл король Малайзии. Султана Ибрагима лично встретил глава Татарстана.

