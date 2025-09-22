С экс-мэра Плеса требуют взыскать более миллиарда рублей и 150 объектов недвижимости

Прокуратура Ивановской области подала иск о взыскании с бывшего главы города Плес Алексея Шевцова более 1 миллиарда рублей. Кроме того, надзорное ведомство требует обратить в доход государства около 150 объектов недвижимости. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Генеральную прокуратуру РФ.
По данным ведомства, эти меры приняты в связи с выявленными нарушениями антикоррупционных требований со стороны Шевцова, который ранее занимал посты депутата и главы Плесского городского поселения. Экс-мэр активно развивал собственный бизнес в сферах, которые напрямую входили в его служебные обязанности. Благодаря покровительству подконтрольным ему фирмам, Шевцов фактически монополизировал рынки недвижимости, гостиничных услуг и общественного питания в городе. К этим схемам были привлечены его родственники, доверенные лица и целая сеть взаимосвязанных компаний. Все полученные таким образом средства и имущество прокуратура признала незаконными, в связи с чем и был подан иск о их возврате в государственную собственность.
Как уточняют в Генеральной прокуратуре, Алексей Шевцов уже выступал в качестве ответчика по нескольким искам надзорного ведомства. Ранее, в 2024 году, по требованию заместителя Генпрокурора у него был изъят незаконно предоставленный земельный участок площадью 2,3 гектара, а объекты, работавшие под брендом «избинг-отеля», признаны самовольными постройками, подлежащими сносу. В период 2024—2025 годов прокуратура вернула государству более 26 гектаров земли, незаконно принадлежавшей Шевцову и аффилированным с ним лицам. Например, один из таких участков, площадью свыше 20 гектаров на берегу Волги, компания экс-мэра арендовала всего за 500 с небольших рублей в год.
Также ряд участков в центральной части набережной Плеса предоставлялись бывшему мэру в обход конкурсных процедур и с грубыми нарушениями.