С экс-мэра Плеса требуют взыскать более миллиарда рублей и 150 объектов недвижимости

По данным ведомства, эти меры приняты в связи с выявленными нарушениями антикоррупционных требований со стороны Шевцова, который ранее занимал посты депутата и главы Плесского городского поселения. Экс-мэр активно развивал собственный бизнес в сферах, которые напрямую входили в его служебные обязанности. Благодаря покровительству подконтрольным ему фирмам, Шевцов фактически монополизировал рынки недвижимости, гостиничных услуг и общественного питания в городе. К этим схемам были привлечены его родственники, доверенные лица и целая сеть взаимосвязанных компаний. Все полученные таким образом средства и имущество прокуратура признала незаконными, в связи с чем и был подан иск о их возврате в государственную собственность.