В Курской области отремонтировали участок автодороги Фатеж — Дмитриев

Протяженность отремонтированного отрезка составляет 14 км. В ходе работ специалисты отфрезеровали старый асфальт и уложили два слоя нового покрытия. Кроме того, там нанесли разметку, установили знаки и сигнальные столбики. Добавим, что по этой трассе жители Дмитриевского района также могут добраться до Курска.