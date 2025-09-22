В Курской области отремонтировали участок автодороги Фатеж — Дмитриев

Участок трассы Фатеж — Дмитриев в Курской области обновили по нацпроекту «Инфраструктура для жизни», сообщили в министерстве транспорта и автомобильных дорог региона.
Протяженность отремонтированного отрезка составляет 14 км. В ходе работ специалисты отфрезеровали старый асфальт и уложили два слоя нового покрытия. Кроме того, там нанесли разметку, установили знаки и сигнальные столбики. Добавим, что по этой трассе жители Дмитриевского района также могут добраться до Курска.
Всего за 2025 год в регионе предусмотрено привести в порядок 43 объекта дорожной сети. В общей сложности это более 220 км.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.