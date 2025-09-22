Ричмонд
+15°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

ЛДПР предложила высылать мигрантов при отсутствии медстраховки

ЛДПР внесла законопроект, обязывающий мигрантов иметь действующую страховку.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 22 сен — РИА Новости. В Госдуму внесен законопроект, которым предлагается обязать иностранных граждан, временно проживающих в РФ, иметь действующий полис добровольного медицинского страхования, если он отсутствует, это может стать причиной для депортации, документ доступен в думской электронной базе.

Авторами инициативы выступили депутаты Госдумы от фракции ЛДПР во главе с лидером партии Леонидом Слуцким и сенаторы.

«Предлагаемые изменения предусматривают обязанность иностранных граждан, временно и постоянно проживающих в РФ, иметь действующий договор (полис) добровольного медицинского страхования, заключенный с российской или иностранной страховой организацией, имеющей право осуществлять деятельность в сфере страхования на территории РФ, либо полис обязательного медицинского страхования в соответствии с законодательством РФ», — сказано в пояснительной записке.

В документе уточняется, что если у временно или постоянно проживающего в России иностранного гражданина отсутствует действующий медицинский полис, то сведения о таком иностранном гражданине будут внесены в реестр контролируемых лиц, что «создаст правовой механизм для применения к нему режима высылки».

Кроме того, уточняется перечень документов, представляемых иностранными гражданами при подаче заявления о выдаче разрешения на временное проживание: добавляется заверенная копия полиса ДМС или ОМС.

По мнению авторов инициативы, данное изменение позволит с самого начала обеспечить включение иностранного гражданина в систему медицинского страхования и исключить возможность пребывания в России без доступа к базовому медицинскому обслуживанию.

Как отмечает правительство РФ в своем официальном заключении, данный вопрос в настоящее время урегулирован.

Узнать больше по теме
Либерально-демократическая партия России (ЛДПР) в 2025 году: идеология, программа и роль в современной политике
ЛДПР — одна из старейших и самых известных оппозиционных партий страны. В 2025 году Либерально-демократическая партия России продолжает активно участвовать в политической жизни России, продвигая свои принципы и выдвигая кандидатов на выборы различного уровня.
Читать дальше