ЛДПР предложила высылать мигрантов при отсутствии медстраховки

В документе уточняется, что если у временно или постоянно проживающего в России иностранного гражданина отсутствует действующий медицинский полис, то сведения о таком иностранном гражданине будут внесены в реестр контролируемых лиц, что «создаст правовой механизм для применения к нему режима высылки».