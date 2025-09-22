ЛДПР предложила высылать мигрантов при отсутствии медстраховки

МОСКВА, 22 сен — РИА Новости. В Госдуму внесен законопроект, которым предлагается обязать иностранных граждан, временно проживающих в РФ, иметь действующий полис добровольного медицинского страхования, если он отсутствует, это может стать причиной для депортации, документ доступен в думской электронной базе.
Авторами инициативы выступили депутаты Госдумы от фракции ЛДПР во главе с лидером партии Леонидом Слуцким и сенаторы.
«Предлагаемые изменения предусматривают обязанность иностранных граждан, временно и постоянно проживающих в РФ, иметь действующий договор (полис) добровольного медицинского страхования, заключенный с российской или иностранной страховой организацией, имеющей право осуществлять деятельность в сфере страхования на территории РФ, либо полис обязательного медицинского страхования в соответствии с законодательством РФ», — сказано в пояснительной записке.
В документе уточняется, что если у временно или постоянно проживающего в России иностранного гражданина отсутствует действующий медицинский полис, то сведения о таком иностранном гражданине будут внесены в реестр контролируемых лиц, что «создаст правовой механизм для применения к нему режима высылки».
Кроме того, уточняется перечень документов, представляемых иностранными гражданами при подаче заявления о выдаче разрешения на временное проживание: добавляется заверенная копия полиса ДМС или ОМС.
По мнению авторов инициативы, данное изменение позволит с самого начала обеспечить включение иностранного гражданина в систему медицинского страхования и исключить возможность пребывания в России без доступа к базовому медицинскому обслуживанию.
Как отмечает правительство РФ в своем официальном заключении, данный вопрос в настоящее время урегулирован.