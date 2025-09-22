Белгидромет объявил оранжевый уровень опасности для 5 областей Беларуси. К чему готовиться?

Выходные закрепят перемены. Холодные воздушные массы сохранят своё влияние, осадков по-прежнему не предвидится. Туман по утрам местами снизит видимость до полукилометра. Ночью — от +3 до +8°C, а днём в субботу столбики термометров покажут от +7°C в Минске до +17°C в Бресте. В воскресенье — от +7°C по северо-востоку до +15°C по юго-западу. Именно в эти дни, по прогнозу Рябова, велика вероятность первых осенних заморозков.