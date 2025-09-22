Ричмонд
Белгидромет объявил оранжевый уровень опасности для 5 областей Беларуси. К чему готовиться?

Республиканский центр по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды (Белгидромет) выписал на вторник, 23 сентября, оранжевый уровень опасности.

Источник: Смартпресс

Согласно инфографике, предоставленной Министерством по чрезвычайным ситуациям (МЧС), погода испортится сразу в пяти регионах республики.

Так, на территории Брестской, Гродненской, Витебской, Могилёвской и Минской областей ожидается «резкое изменение погодных условий». По данным синоптиков, в этот день на большей части территории страны похолодает и столбик термометра поднимется не выше +20°С. Повезёт только Гомельщине — там пока будет теплее всего, до +24°С.

Беларусь накроет мокрый снег?

К концу первого осеннего месяца в Беларусь может прорваться холодный арктический воздух. Об этом ранее предупредили авторы тематического Telegram-канала Nadvorie. По их данным, 30 сентября в тылу циклона над севером страны, то есть в Витебской области, возможны осадки в виде мокрого снега.

«30 сентября к нам в регион попытается прорваться Арктика. В тылу циклона по северу Беларуси уже возможен мокрый снег», — отметили специалисты. Вместе с тем они подчеркнули: до указанной даты ещё 15 дней, и на таком сроке прогноз остаётся крайне неточным. По словам синоптиков, подобные сценарии могут существенно меняться в зависимости от динамики атмосферных процессов.

Когда в Беларуси ударят заморозки?

Согласно прогнозу Дмитрия Рябова, во второй половине недели погода окажется под влиянием северных воздушных масс. Скандинавский антициклон принесёт переменную облачность и сухую погоду. Осадков не ожидается, но ночами и по утрам местами возможен туман. В четверг ночные температуры составят +3…+7°C, днём — +11…+16°C. В пятницу станет ещё прохладнее: в светлое время суток ожидается всего +10…+14°C.

Первые заморозки — на горизонте.

Выходные закрепят перемены. Холодные воздушные массы сохранят своё влияние, осадков по-прежнему не предвидится. Туман по утрам местами снизит видимость до полукилометра. Ночью — от +3 до +8°C, а днём в субботу столбики термометров покажут от +7°C в Минске до +17°C в Бресте. В воскресенье — от +7°C по северо-востоку до +15°C по юго-западу. Именно в эти дни, по прогнозу Рябова, велика вероятность первых осенних заморозков.

