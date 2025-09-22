На Ставрополье завершили ремонт отделения хирургии Левокумской больницы

Хирургическое отделение Левокумской районной больницы в Ставропольском крае капитально отремонтировали в соответствии с целями и задачами нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь», сообщили в правительстве региона.
Специалисты улучшили системы водо- и электроснабжения, а также отопления. Кроме того, они провели внутренние отделочные работы и заменили двери.
Напомним, что ранее в больнице обновили педиатрическое отделение. Теперь в планах отремонтировать родильное, гинекологическое и терапевтическое подразделения. Всего к учреждению прикреплены около 35 тыс. человек, в том числе 9 тыс. детей.
«Проект модернизации первичного звена здравоохранения является стратегически важным шагом для повышения качества медицинской помощи населению. Отмечу, что первичное звено играет ключевую роль в профилактике заболеваний, ранней диагностике и своевременном оказании медпомощи. В крае к концу года планируем завершить капитальный ремонт 27 медицинских объектов, закупим около 450 единиц медоборудования и 320 единиц санитарного автотранспорта», — подчеркнул министр здравоохранения региона Юрий Литвинов.
Главная цель нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь» — достижение новых показателей долголетия граждан. К 2030 году планируется увеличить ожидаемую продолжительность жизни до 78 лет, а к 2036 году — до 81 года. С помощью нацпроекта обновляются медицинские учреждения, совершенствуется система реабилитации, развивается сеть национальных исследовательских центров, идет работа по цифровизации здравоохранения. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.