В вотчине Деда Мороза в Великом Устюге родился теленок шотландской породы

«В зоосаде Деда Мороза родился теленок Хайленд. Малыш появился на свет 16 августа. Его маме — самке Миле — и отцу Гаврюше 3 года. Они переехали в зоосад Деда Мороза в декабре 2022 года. Это их второе потомство. Первый теленок — Серкан родился в прошлом году и сейчас живет в другом зоопарке», — говорится в сообщении.