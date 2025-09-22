Из Самары стартовал масштабный автопробег до Байконура

Стартовал масштабный автопробег из Самары до Байконура, который называется «Культура. Наука. Космос». Об этом событии на своей странице ВКонтакте написал Павел Покровский, член Общественной палаты РФ, сопредседатель регионального штаба ОНФ Самарской области.