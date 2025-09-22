Из Самары стартовал масштабный автопробег до Байконура

Стартовал масштабный автопробег из Самары до Байконура, который называется «Культура. Наука. Космос». Об этом событии на своей странице ВКонтакте написал Павел Покровский, член Общественной палаты РФ, сопредседатель регионального штаба ОНФ Самарской области.
«Маршрут пройдет через территорию Казахстана на Байконур, куда будут переданы исторические материалы о вкладе Самарской и Московской областей», — сообщил Павел Покровский, который является капитаном автопробега.
В старте автопробега участвовала самарская молодежь — студенты и сотрудники предприятий. Организатором мероприятия является Общественная палата РФ.
А недавно прошел автопробег из Москвы в Самару.