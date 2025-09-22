Ричмонд
В Верещагинском округе Прикамья реконструировали мост через реку Кожухарку

Через переправу жители добираются к школе, детскому саду и почте.

Мост в Верещагинском муниципальном округе Пермского края реконструировали в соответствии с задачами нацпроекта «Инфраструктура для жизни», сообщили в региональном министерстве транспорта.

Специалисты демонтировали старое сооружение и установили на его месте новый объект. На нем сделали слой гидроизоляции и водоотводные лотки, а также заасфальтировали проезжую часть. Еще там установили знаки и тротуары с ограждением, смонтировали освещение. Для обеспечения дополнительной безопасности откосы моста и русло реки укрепили бетоном.

Переправа находится в поселке Зюкайка с населением свыше 3,8 тыс. человек. Для них обновление этого объекта имеет особенно важное значение, так как через него жители добираются к школе, детскому саду и почте.

Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.