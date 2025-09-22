В Верещагинском округе Прикамья реконструировали мост через реку Кожухарку

Специалисты демонтировали старое сооружение и установили на его месте новый объект. На нем сделали слой гидроизоляции и водоотводные лотки, а также заасфальтировали проезжую часть. Еще там установили знаки и тротуары с ограждением, смонтировали освещение. Для обеспечения дополнительной безопасности откосы моста и русло реки укрепили бетоном.