Когда начнётся отопительный сезон 2025−2026 в Санкт-Петербурге?

Обычно периодическое протапливание в Санкт-Петербурге длится 2 недели, после чего начинается полноценная подача тепла в жилые дома и объекты социальной инфраструктуры. Пока точной даты начала отопительного сезона нет, поскольку всё зависит от погоды. В прошлом году отопительный сезон начался 14 октября — сентябрь был аномально тёплым. В этом году, возможно, дата будет такой же, а периодическое протапливание стартует в Санкт-Петербурге с 30 сентября.