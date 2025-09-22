Когда начнётся отопительный сезон 2025−2026 в Санкт-Петербурге?

Северная столица уже готова к периодическому протапливанию, которое начнётся в момент, когда среднесуточная температура воздуха пять дней будет держаться на отметке +8 градусов. Этот вопрос в городе должны обсудить уже на этой неделе, предположительно 25 сентября, поскольку как раз в эти дни ожидается похолодание.
Обычно периодическое протапливание в Санкт-Петербурге длится 2 недели, после чего начинается полноценная подача тепла в жилые дома и объекты социальной инфраструктуры. Пока точной даты начала отопительного сезона нет, поскольку всё зависит от погоды. В прошлом году отопительный сезон начался 14 октября — сентябрь был аномально тёплым. В этом году, возможно, дата будет такой же, а периодическое протапливание стартует в Санкт-Петербурге с 30 сентября.
После официального принятия решения о старте отопительного сезона в Петербурге, подача тепла будет проходить по строгому плану. Он состоит из нескольких этапов: сначала отопление подают в важные объекты социальной инфраструктуры (больницы, детские сады, школы, учреждения социального обслуживания), потом в жилые многоквартирные дома и затем на промышленные предприятия, бизнес-центры, торговые объекты.
Помнить стоит и про то, что после официального запуска процесс подачи тепла во все районы города может занять несколько дней.