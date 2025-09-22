Ричмонд
Два новых тракта подачи воды появятся в Крыму

В Восточном Крыму будут собирать влагу в наливных водохранилищах.

Источник: Аргументы и факты

Новый способ аккумулирования воды — создание независимых трактов — решили апробировать в Крыму. Об этом заявили в пресс-службе Госкомводхозе.

По мнению замглавы госкомитета по водному хозяйству и мелиорации Романа Захарова, которое он высказал в эфире радио «Спутник в Крыму», это частично решит проблему водонакопления.

«Во-первых, мы будем экономить воду, во-вторых более надежно, когда есть два тракта подачи воды. После ввода в строй такта водоподачи Северо-крымский канал не прекратит работу. Мы должны иметь гарантированное накопление воды в водохранилищах Восточного Крыма», — пояснил Захаров.

Напомним, что даже после прошедшего на прошлой неделе шторма Симферопольское водохранилище заполнено всего на 48%. Чтобы пополняемость была 100% необходимо, чтобы дожди шли непрерывно минимум 7 дней.