Два новых тракта подачи воды появятся в Крыму

Новый способ аккумулирования воды — создание независимых трактов — решили апробировать в Крыму. Об этом заявили в пресс-службе Госкомводхозе.
По мнению замглавы госкомитета по водному хозяйству и мелиорации Романа Захарова, которое он высказал в эфире радио «Спутник в Крыму», это частично решит проблему водонакопления.
«Во-первых, мы будем экономить воду, во-вторых более надежно, когда есть два тракта подачи воды. После ввода в строй такта водоподачи Северо-крымский канал не прекратит работу. Мы должны иметь гарантированное накопление воды в водохранилищах Восточного Крыма», — пояснил Захаров.
Напомним, что даже после прошедшего на прошлой неделе шторма Симферопольское водохранилище заполнено всего на 48%. Чтобы пополняемость была 100% необходимо, чтобы дожди шли непрерывно минимум 7 дней.