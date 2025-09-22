Два новых тракта подачи воды появятся в Крыму

«Во-первых, мы будем экономить воду, во-вторых более надежно, когда есть два тракта подачи воды. После ввода в строй такта водоподачи Северо-крымский канал не прекратит работу. Мы должны иметь гарантированное накопление воды в водохранилищах Восточного Крыма», — пояснил Захаров.