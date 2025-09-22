22 сентября отмечается День хоббита

У аборигенов острова Флорес есть легенда о карликовом обезьяноподобном народе, представители которого похищают детей, бормочут непонятные звуки себе под нос и служат источником проблем. В XXI веке ученые сделали открытие, из которого следовало, что это может быть вовсе не выдумка. Десятки тысяч лет назад на острове Флорес жили хоббиты, — карликовые примитивные люди. В их открытие долго не верили и считали, что черепа принадлежат больным современным людям, но сейчас научное сообщество постепенно приходит к согласию: хоббиты все-таки существовали.