До 31 октября в Екатеринбурге перекроют улицы Надеждинскую и Пехотинцев

Напомним, что с 22 сентября также будет закрыт съезд на Первоуральск с федеральной трассы Р-242 «Пермь — Екатеринбург» в связи с капитальным ремонтом на участке с 325-го по 326-й километр. Водителям советуют соблюдать осторожность и обращать внимание на дорожные знаки и временную разметку.