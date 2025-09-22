Ричмонд
До 31 октября в Екатеринбурге перекроют улицы Надеждинскую и Пехотинцев

В Екатеринбурге продлили срок закрытия улиц Пехотинцев и Надеждинской до 31 октября.

Источник: Комсомольская правда

В Екатеринбурге движение транспорта по улицам Пехотинцев и Надеждинской останется закрытым до 31 октября. Сроки продлеваются в связи со строительством коллектора реки Ольховки. Об этом сообщили в мэрии.

Ограничения затрагивают участок от улицы Сортировочной до Таватуйской. Для объезда этого участка организован альтернативный маршрут по улицам Бебеля — Автомагистральная — Маневровая — Таватуйская.

Дорожные службы приносят извинения за временные неудобства и рекомендуют водителям заранее планировать маршруты, учитывая изменения в организации движения.

Напомним, что с 22 сентября также будет закрыт съезд на Первоуральск с федеральной трассы Р-242 «Пермь — Екатеринбург» в связи с капитальным ремонтом на участке с 325-го по 326-й километр. Водителям советуют соблюдать осторожность и обращать внимание на дорожные знаки и временную разметку.