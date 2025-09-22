Ричмонд
Правительство поддержало проект о призыве на военную службу в течение года

Правительство поддержало при условии доработки проект о призыве в течение года.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 22 сен — РИА Новости. Правительство России поддерживает при условии доработки ко второму чтению законопроект о призыве на военную службу в течение календарного года с 1 января по 31 декабря на основании указа президента, следует из проекта отзыва кабмина, документ имеется в распоряжении РИА Новости.

Законопроект был внесен на рассмотрение палаты парламента 22 июля. Его авторами выступили глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов и первый зампред комитета Андрей Красов. Как ранее сообщил РИА Новости Картаполов, проект нужен для систематизации работы военкоматов, отправка на службу будет проходить в установленные законами сроки.

«Правительство Российской Федерации поддерживает законопроект при условии его доработки к рассмотрению Государственной Думой во втором чтении», — сказано в документе.

Правительство РФ отмечает, что с учетом разделения понятий призыва граждан на военную службу и отправки граждан, призванных на военную службу, к местам ее прохождения требуется внесение корреспондирующих изменений в пункт 1 статьи 26 Федерального закона «О воинской обязанности и военной службе» в части состава мероприятий призыва граждан на военную службу.

