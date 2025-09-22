Ричмонд
+15°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Британский политик Джордж Галлоуэй приехал в Нижний Новгород

Экс-депутат Великобритании похвалил Александро-Невский собор.

Источник: Аргументы и факты

Джордж Галлоуэй, экс-депутат британского Парламента и лидер Рабочей партии, посетил Нижний Новгород, о чём сообщил в своём аккаунте в социальной сети.

В ходе визита Галлоуэй выразил восхищение Александро-Невским Новоярмарочным собором и одобрил инициативы Президента Путина, направленные на восстановление и реставрацию церковных сооружений по всей территории России.

Советский Союз допустил серьезную ошибку, вступив в конфронтацию с религией. Многие из этих величественных храмов пребывали в запустении или были разрушены до тех пор, пока Владимир Путин не выделил значительные финансовые средства на их восстановление, как, например, в случае с Александро-Невским Новоярмарочным собором.

заявил Галлоуэй

Британский политик также подчеркнул важность собора для духовной жизни россиян, отметив: «Теперь это священное место, которое поражает своим величием и собирает множество верующих». Галлоуэй заключил, что восстановление собора свидетельствует о возрождении духовности в российском обществе.

Ранее известный российский дизайнер Алёна Ахмадуллина посетила Нижегородскую область, чтобы ознакомиться с народными художественными промыслами и коллекциями русского искусства.