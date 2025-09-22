Джордж Галлоуэй, экс-депутат британского Парламента и лидер Рабочей партии, посетил Нижний Новгород, о чём сообщил в своём аккаунте в социальной сети.
В ходе визита Галлоуэй выразил восхищение Александро-Невским Новоярмарочным собором и одобрил инициативы Президента Путина, направленные на восстановление и реставрацию церковных сооружений по всей территории России.
Советский Союз допустил серьезную ошибку, вступив в конфронтацию с религией. Многие из этих величественных храмов пребывали в запустении или были разрушены до тех пор, пока Владимир Путин не выделил значительные финансовые средства на их восстановление, как, например, в случае с Александро-Невским Новоярмарочным собором.
Британский политик также подчеркнул важность собора для духовной жизни россиян, отметив: «Теперь это священное место, которое поражает своим величием и собирает множество верующих». Галлоуэй заключил, что восстановление собора свидетельствует о возрождении духовности в российском обществе.
Ранее известный российский дизайнер Алёна Ахмадуллина посетила Нижегородскую область, чтобы ознакомиться с народными художественными промыслами и коллекциями русского искусства.