Советский Союз допустил серьезную ошибку, вступив в конфронтацию с религией. Многие из этих величественных храмов пребывали в запустении или были разрушены до тех пор, пока Владимир Путин не выделил значительные финансовые средства на их восстановление, как, например, в случае с Александро-Невским Новоярмарочным собором.