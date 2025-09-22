В Вытегорскую больницу Вологодской области закупили новое оборудование

Комплекс для суточного мониторирования электрокардиограммы по Холтеру приобрели для Вытегорской центральной районной больницы (ЦРБ) в Вологодской области при поддержке нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь». Об этом сообщили в департаменте здравоохранения региона.
Прибор предназначен для непрерывного измерения и записи ЭКГ, регистрации работы сердца во время дыхания, движения и состояния покоя. Полученный результат можно перенести на компьютер. Сейчас специалист Вытегорской ЦРБ проходит обучение по программе повышения квалификации для работы с новым аппаратом, после чего он сможет начать обследование пациентов.
«Суточное мониторирование дает возможность оценить, как работает сердце в обычных для пациента условиях. Не в поликлинике, когда человек спокойно лежит на кушетке, а в реальной жизни, где он учится, работает, занимается домашними делами, встречается с друзьями и выходит на прогулки. Прибор регистрирует активность сердца в течение суток, отмечает реакцию на различную нагрузку — физическую и эмоциональную, а также отслеживает, как работает сердце в покое», — рассказали в медучреждении.
Главная цель нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь» — достижение новых показателей долголетия граждан. К 2030 году планируется увеличить ожидаемую продолжительность жизни до 78 лет, а к 2036 году — до 81 года. С помощью нацпроекта обновляются медицинские учреждения, совершенствуется система реабилитации, развивается сеть национальных исследовательских центров, идет работа по цифровизации здравоохранения. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.