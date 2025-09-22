В Вытегорскую больницу Вологодской области закупили новое оборудование

«Суточное мониторирование дает возможность оценить, как работает сердце в обычных для пациента условиях. Не в поликлинике, когда человек спокойно лежит на кушетке, а в реальной жизни, где он учится, работает, занимается домашними делами, встречается с друзьями и выходит на прогулки. Прибор регистрирует активность сердца в течение суток, отмечает реакцию на различную нагрузку — физическую и эмоциональную, а также отслеживает, как работает сердце в покое», — рассказали в медучреждении.