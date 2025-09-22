В ЛНР осенью высадят 200 тысяч деревьев

С 2022 года ЛНР также участвует в международной акции «Сад памяти», цель которой — высадить 27 млн деревьев в память о каждом погибшем в годы Великой Отечественной войны. В 2023 году в республике высадили 20 тысяч деревьев, в 2024-м — более 53 тысяч, и в первом полугодии 2025-го — уже более 95 тысяч.