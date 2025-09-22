В ЛНР осенью высадят 200 тысяч деревьев

В Луганской Народной Республике запланировали высадить 200 тысяч деревьев на площади 50 гектаров. Работы проведут осенью, сообщила начальник управления лесного хозяйства Минприроды ЛНР Ирина Головинская.
Сейчас лесной фонд республики занимает больше 326 тысяч гектаров. В нем больше всего лиственных пород — 68%, хвойных — 32%.
За 2025 год специалисты уже вырастили 1,5 миллиона сеянцев, создали 1,79 гектара лесных питомников и заготовили 228 кг семян. По федпроекту «Сохранение лесов» нацпроекта «Экологическое благополучие» до 2030 года планируют ежегодно создавать более 265 гектаров нового леса.
С 2022 года ЛНР также участвует в международной акции «Сад памяти», цель которой — высадить 27 млн деревьев в память о каждом погибшем в годы Великой Отечественной войны. В 2023 году в республике высадили 20 тысяч деревьев, в 2024-м — более 53 тысяч, и в первом полугодии 2025-го — уже более 95 тысяч.
Нацпроект «Экологическое благополучие» заботится об окружающей среде и делает ее комфортной для жизни людей. Работа идет сразу по нескольким направлениям: создание инфраструктуры для сортировки и переработки отходов, ликвидация свалок и расчистка водоемов, сохранение лесов, снижение выбросов в атмосферу, развитие экологического туризма и сбережение биологического разнообразия. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.