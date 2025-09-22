Два главных изменения: чего ждать в 2025 году от осеннего призыва в армию

Осенний призыв в 2025 году начнется 1 октября и завершится 31 декабря. Срок службы, как и прежде, составляет 12 месяцев. В этом году есть несколько главных изменений, среди которых внедрение электронных повесток, а также новые правила призыва. Также в Генштабе напомнили, что если не прийти по повестке в военкомат в течение 20 дней, но против призывника вводятся ограничения. Как пройдет грядущий призыв — в материале URA.RU.