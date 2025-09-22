Два главных изменения: чего ждать в 2025 году от осеннего призыва в армию

Будут ли призывники отправляться в зону СВО
Граждане, которые будут призваны на военную службу, не будут задействованы для выполнения задач в зоне СВО. Об этом заявил заместитель начальника Главного организационно-мобилизационного управления Генерального штаба ВС РФ, вице-адмирал Владимир Цимлянский.
«Все призывники будут направлены для прохождения военной службы в пункты постоянной дислокации соединений и воинских частей только на территории Российской Федерации. Хочу отметить, что военнослужащие, проходящие военную службу по призыву, для участия в выполнении задач специальной военной операции привлекаться не будут», — заявил Владимир Цимлянский. Его комментарий Минобороны РФ предоставило URA.RU.
Где ждать электронную повестку
Осенняя призывная кампания в 2025 году будет организована с использованием системы «Единый реестр воинского учета». Это централизованная база данных, в которой находятся сведения о гражданах, подлежащих воинскому учету, что позволяет военным комиссариатам поддерживать актуальность информации о военнообязанных.
Внедрение этой системы предоставляет призывным комиссиям возможность, при наличии достаточных данных, предоставлять отдельные виды отсрочек от призыва на военную службу без необходимости личного присутствия призывников. Ранее, чтобы получить отсрочку, всегда надо было лично приходить в военкомат и относить справки.
Если человек не пришел после получения повестки в течение 20 календарных дней, то к нему могут быть применены ограничительные меры. Среди них запрет на получение кредитов, управление транспортом, проведение операций с имуществом, а также оформление статуса самозанятого или индивидуального предпринимателя.
Уведомления о направлении электронной повестки, а также о введении и снятии временных ограничительных мер будут поступать гражданину через личный кабинет на портале государственных и муниципальных услуг. При этом бумажные повестки сохраняют свою юридическую силу и продолжают использоваться наряду с электронными.
Осенний призыв действует один год
Одним из нововведений является то, что решение о призыве на военную службу теперь сохраняет свою силу в течение одного года с момента его вынесения. В случае, если гражданин, подлежащий призыву, по каким-либо причинам не был отправлен для прохождения службы в текущую призывную кампанию, он будет направлен для службы в ходе следующего призыва.
На официальном сайте Минобороны в разделе «Военкоматы» опубликованы контактные телефоны военных комиссариатов. По ним граждане могут получить консультации по вопросам, связанным с призывом.
С 13 октября сотрудники Главного организационно-мобилизационного управления Генерального штаба начнут предоставлять разъяснения по процедуре призыва граждан на военную службу. В заключение подчеркивается, что все военнослужащие, прошедшие установленный законом срок службы по призыву, будут своевременно уволены и отправлены к месту постоянного проживания.