Омичей предупредили о ночных перекрытиях трамвайного движения

В Омске с 22 по 27 сентября пройдут ночные ремонты трамвайных путей на разворотном кольце конечной остановки. Как сообщил мэр Сергей Шелест, движение трамваев № 9 будет закрыто с 20:00 до 5:30 в ночи на 23, 25 и 27 сентября.