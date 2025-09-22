Ричмонд
Омичей предупредили о ночных перекрытиях трамвайного движения

Ремонт путей на разворотном кольце остановки затронет три ночи в конце сентября.

В Омске с 22 по 27 сентября пройдут ночные ремонты трамвайных путей на разворотном кольце конечной остановки. Как сообщил мэр Сергей Шелест, движение трамваев № 9 будет закрыто с 20:00 до 5:30 в ночи на 23, 25 и 27 сентября.

Основные работы запланированы на ночное время, чтобы минимизировать неудобства для пассажиров в дневные часы. Городские власти просят омичей учитывать эти временные ограничения при планировании поездок. Днём специалисты будут готовить технику и материалы для предстоящих работ.