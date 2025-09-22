Ричмонд
В Ростовской области фермеры сократили лизинговые закупки на 86 процентов

За восемь месяцев 2025 года донские аграрии приобрели 115 единиц сельхозтехники.

Источник: Комсомольская правда

С января по август в Ростовской области аграрии приобрели по лизингу 115 единиц сельскохозяйственной техники: 14 сеялок, 21 трактор, 17 борон, четыре комбайна. Это на 86% меньше годом ранее. Об этом сообщают СМИ со ссылкой на одну из лизинговых агропромышленных компаний.

Так, в прошлом году донскими аграриями было приобретено на условиях федерального лизинга 577 единиц техники. А ее общая стоимость насчитывала 3,7 миллиарда рублей.

Сокращение лизинговых закупок донскими фермерами аналитики связывают с пошлинами на экспорт пшеницы.

