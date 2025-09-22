Ричмонд
В Крыму массовых отъездов или отмен бронирования нет

Туроператорам рекомендовано не применять штрафные санкции за отмену туров в Крым.

Источник: Аргументы и факты

В Крыму массовых отъездов или отмен бронирования нет. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства туризма региона.

Все средства размещения, туристические объекты и турфирмы продолжают работать в штатном режиме.

По данным оперативного мониторинга, большинство туристов не меняют свою планы. Отмечаются лишь единичные случаи аннуляции, которые не выходят за рамки обычной статистики.

«Обычными темпами продолжается бронирование на осень. В случае поступления аннуляций, Минтуризм Крыма рекомендует не применять штрафные санкции за отмену туров в Крым», — написали в пресс-службе ведомства.

Напомним, 21 сентября 2025 года украинские вооруженные формирования с использованием беспилотных летательных аппаратов атаковали поселок городского типа в Крыму. Три человека погибли, 15 человек пострадали от осколков.