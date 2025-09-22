В Думиничском районе Калужской области обновят участки двух автодорог

Участки автодорог М-3 «Украина» — Брынь — Зимницы — Новослободск и М-3 «Украина» — Брынь — Зимницы — Новослободск — Которь в Думиничском районе Калужской области отремонтируют в соответствии с задачами нацпроекта «Инфраструктура для жизни». Об этом сообщили в министерстве транспорта региона.
Протяженность отрезка трассы М-3 «Украина» — Брынь — Зимницы — Новослободск составляет 4,9 км. Там планируют заменить водопропускные трубы и ликвидировать пучины. На втором объекте длиной 4,5 км специалисты занимаются восстановлением водоотводных канав. Также в планах до конца декабря уложить часть нового асфальтового покрытия. Завершить все работы на двух участках собираются осенью 2026 года.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.