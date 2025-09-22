Ричмонд
Российская цифровая библиотека будет доступна и в Беларуси

Один из проектов цифровизации образования, который поддержан Евразийским банком развития (ЕАБР), решено распространить на все Союзное государство.

Источник: Sputnik.by

МИНСК, 22 сен — Sputnik. Библиотеку цифрового образовательного контента «Просвет», которая создана в России решено распространить и на Беларусь, сообщил проректор по цифровому развитию и информационным технологиям Государственного университета просвещения (Россия) Алексей Лукьянович в ходе телемоста в мультимедийном пресс-центре Sputnik Беларусь.

«Коллеги из Республики Беларусь заинтересовались этим. Мы пошли навстречу, взаимодействуем и пытаемся теперь распространить библиотеку на два государства», — сказал он.

Как пояснил Лукьянович, речь идет о широкомасштабной электронной базе уроков, которая охватывает почти все учебные предметы и темы. Только в 2025 году около 10 тысяч педагогов были обучены пользованию этой базой. Для удаленных уголков была даже разработана опция работы с библиотекой без доступа в интернет.

Предполагается, что библиотека будет интегрирована в образовательное пространство Беларуси. Будет передан весь набор инструментов для собственной разработки. Также российская сторона обещает методическую и техническую поддержку.

Один из плюсов новой системы в том, что дети смогут наверстывать пробелы в образовании, которые появились из-за вынужденного пропуска уроков.

Как считает Алексей Лукьянович, у белорусских коллег есть возможность модернизировать систему, а в будущем можно масштабировать проект на все страны-участницы Евразийского банка развития (ЕАБР), который и поддержал эту цифровую платформу.

Финансовую помощь подобным проектам по итогам конкурсного отбора оказывает Фонд цифровых инициатив ЕАБР.

