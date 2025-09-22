Российская цифровая библиотека будет доступна и в Беларуси

Как пояснил Лукьянович, речь идет о широкомасштабной электронной базе уроков, которая охватывает почти все учебные предметы и темы. Только в 2025 году около 10 тысяч педагогов были обучены пользованию этой базой. Для удаленных уголков была даже разработана опция работы с библиотекой без доступа в интернет.