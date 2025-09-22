Российская цифровая библиотека будет доступна и в Беларуси

МИНСК, 22 сен — Sputnik. Библиотеку цифрового образовательного контента «Просвет», которая создана в России решено распространить и на Беларусь, сообщил проректор по цифровому развитию и информационным технологиям Государственного университета просвещения (Россия) Алексей Лукьянович в ходе телемоста в мультимедийном пресс-центре Sputnik Беларусь.
«Коллеги из Республики Беларусь заинтересовались этим. Мы пошли навстречу, взаимодействуем и пытаемся теперь распространить библиотеку на два государства», — сказал он.
Как пояснил Лукьянович, речь идет о широкомасштабной электронной базе уроков, которая охватывает почти все учебные предметы и темы. Только в 2025 году около 10 тысяч педагогов были обучены пользованию этой базой. Для удаленных уголков была даже разработана опция работы с библиотекой без доступа в интернет.
Предполагается, что библиотека будет интегрирована в образовательное пространство Беларуси. Будет передан весь набор инструментов для собственной разработки. Также российская сторона обещает методическую и техническую поддержку.
Один из плюсов новой системы в том, что дети смогут наверстывать пробелы в образовании, которые появились из-за вынужденного пропуска уроков.
Как считает Алексей Лукьянович, у белорусских коллег есть возможность модернизировать систему, а в будущем можно масштабировать проект на все страны-участницы Евразийского банка развития (ЕАБР), который и поддержал эту цифровую платформу.
Финансовую помощь подобным проектам по итогам конкурсного отбора оказывает Фонд цифровых инициатив ЕАБР.