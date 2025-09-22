В Воронежской области умер 99-летний ветеран Великой Отечественной войны

Скончался ветеран Великой Отечественной войны Михаил Сошников. 1 ноября ему исполнилось бы 100 лет. Об этом сообщил глава Бутурлиновского района Юрий Матузов в понедельник, 22 сентября.
Михаил Петрович родился в 1925 году в посёлке Нижний Кисляй и был призван на фронт в ноябре 1942 года, едва достигнув 18 лет.
Ветеран был пехотинцем, прошедшим сквозь огонь легендарной Курской дуги, освобождал Белоруссию и дошёл до Дальнего Востока, где сражался с милитаристской Японией. Михаил Петрович был награждён орденом Отечественной войны II степени и медалью «За отвагу».
В послевоенные годы мужчина работал на Нижнекисляйском сахарном заводе, внося свой вклад в развитие родного края.