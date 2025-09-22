Самбистка из Ейска завоевала серебро на первенстве Краснодарского края

Софья Кузнецова из города Ейска завоевала серебряную медаль первенства Краснодарского края по самбо, сообщили в администрации Ейского района. Успешные результаты наших атлетов на соревнованиях входят в число целей и задач госпрограммы «Спорт России».
Состязания прошли с 9 по 10 сентября в Курганинске. Они объединили свыше 200 спортсменов в возрасте до 18 лет. Софья вошла в тройку медалистов среди атлетов в весовой категории до 80 кг.
«Это было сложно. Я тренировалась долго и упорно, готовилась физически и морально. Очень рада, что смогла показать достойный результат. Большое спасибо моему тренеру Роману Григорьевичу Ракалюку за поддержку и веру в меня!» — поделилась впечатлениями Софья.
Государственная программа «Спорт России» направлена на создание и улучшение условий для занятий физической активностью, популяризацию массового спорта и повышение качества жизни россиян. В стране расширяется соответствующая инфраструктура, проходят массовые мероприятия, реализуется Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне», а также появляются новые возможности для тренировок среди детей. Программа реализуется по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.