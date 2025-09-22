Юбилейный сезон театр им. Л. И. Ермолаевой откроет комедией

10 октября ГДТ им. Л. И. Ермолаевой откроет 35-й юбилейный сезон. Омичей ждет премьера музыкальной комедии в двух действиях «Во всем виноваты женщины» (16+) по мотивам пьесы Карло Гольдони «Кьоджинские перепалки».
Режиссер спектакля Ольга Краскова известна театралам по таким спектаклям, как «Секрет Дориана Грея», «Дракула» и другим. Как и положено у Гольдони, на сцене будут бушевать настоящие страсти: ревность, безумие, любовь. Гротескные персонажи попадут в смешные абсурдные ситуации, и все это в сопровождении музыки, танцев, песен, в атмосфере солнечной Италии.
«Мне пришлось основательно переработать как структуру пьесы, так и ее единственный перевод на русский язык, сделанный еще в 30-х годах прошлого века, — рассказала о работе над спектаклем Ольга Краскова. — Я убрала ненужные повторы, обновила язык и логику диалогов, но постаралась сохранить дух и энергию этой истории. На первой репетиции, отвечая на вопрос артистов о главной идее спектакля, я пошутила: “Поднять уровень рождаемости в Омске!” Ну, или почти пошутила».
В спектакле заняты как звезды театра — Дмитрий Трубкин, Виталий Романов, Дмитрий Жалнов, Алена Устинова, Ирина Разумова, Иван Минеев, Татьяна Гашенко, — так и молодые актеры: Елизавета Бороздина, Дарья Живило, Виталий Гочарук, Никита Лукьянов, Дарья Маркова.
Кстати, несмотря на молодость, новое поколение актеров ГДТ им. Л. И. Ермолаевой имеет в своем активе солидное портфолио. Так, Дарья Маркова только в этом году окончила мастерскую народного артиста РФ Александра Анатольевича Гончарука по специальности «Актер драматического театра и кино. Педагог», а уже блестяще показала себя на сцене, исполнив одну из главных ролей — дочери Ольги — в спектакле «Любовь и голуби» Омского академического театра драмы. В этой постановке ей посчастливилось сыграть на сцене Театра им. Вахтангова, куда омская драма ездила с гастролями.