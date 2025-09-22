Юбилейный сезон театр им. Л. И. Ермолаевой откроет комедией

Кстати, несмотря на молодость, новое поколение актеров ГДТ им. Л. И. Ермолаевой имеет в своем активе солидное портфолио. Так, Дарья Маркова только в этом году окончила мастерскую народного артиста РФ Александра Анатольевича Гончарука по специальности «Актер драматического театра и кино. Педагог», а уже блестяще показала себя на сцене, исполнив одну из главных ролей — дочери Ольги — в спектакле «Любовь и голуби» Омского академического театра драмы. В этой постановке ей посчастливилось сыграть на сцене Театра им. Вахтангова, куда омская драма ездила с гастролями.