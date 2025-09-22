Ричмонд
+21°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Новый предмет заменит информатику в школах Казахстана

Председатель Комитета среднего образования Минпросвещения РК на брифинге в СЦК рассказал, как будет внедрятся искусственный интеллект в школьное образование, передает корреспондент NUR.KZ.

Каныбек Жумашев отметил, что внедрение ИИ в школьное образование началось с нового учебного года.

«Был составлен специальный план — и в его основе лежит принцип соблюдения этических норм при применении ИИ, высокая подготовка учителей. На сегодня подготовлены около 200 педагогов. Предмет “Информатика” будет изменен на “Информатика и Искусственный интеллект”. В его рамках будут внедрены основные элементы. Но и учителя по другим предметам могут применять современные технологии в образовательном процессе. Но основная роль педагога сохранится — ИИ никогда не заменит учителей», — заверил спикер.