Новый предмет заменит информатику в школах Казахстана

«Был составлен специальный план — и в его основе лежит принцип соблюдения этических норм при применении ИИ, высокая подготовка учителей. На сегодня подготовлены около 200 педагогов. Предмет “Информатика” будет изменен на “Информатика и Искусственный интеллект”. В его рамках будут внедрены основные элементы. Но и учителя по другим предметам могут применять современные технологии в образовательном процессе. Но основная роль педагога сохранится — ИИ никогда не заменит учителей», — заверил спикер.