Где в России могут произойти землетрясения и почему москвичам не стоит расслабляться

В ХХI веке не все ученые ее придерживаются из-за многообразия природных факторов, исследование которых стало возможно благодаря современным технологиям. Как отмечает Петр Докукин, особенно неопределенным остается прогноз времени возникновения сильного землетрясения. «Это связано с тем, что сброс упругой энергии в очаге сейсмического события может быть спровоцирован очень разными триггерными воздействиями. В их числе учеными рассматриваются геодинамические, атмосферные, геомагнитные, солнечно-земные и другие космические влияния, которые могут спровоцировать сейсмическую разрядку, как последняя соломинка ломает хребет нагруженному верблюду», — отмечает ученый.