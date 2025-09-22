Новый троллейбус с автономным ходом выйдет на тестирование в Волгодонске

В Волгодонск прибыл для тестовой эксплуатации новый низкопольный троллейбус «Синара-6254». Современная машина с запасом автономного хода до 30 километров будет курсировать по городским маршрутам в течение двух месяцев, что позволит оценить ее технические и пассажирские качества. Об этом сообщили в пресс-службе компании.
Троллейбус оснащен современными опциями для удобства: увеличенной вместимостью до 85 человек, системами климат-контроля, а возможность движения без контактной сети помогает продлевать маршруты и объезжать заторы. Салон оборудован USB-разъемами для зарядки устройств, откидной аппарелью для маломобильных пассажиров и системами безопасности, включая видеонаблюдение и автоматическое пожаротушение.
Экстерьер троллейбуса, выполненный в красном цвете, украшен в праздничном стиле в честь 80-летия Победы.
Отметим, что Волгодонск стал седьмым городом в масштабной программе тестовых испытаний данной модели, которая уже прошла в Калуге, Туле и других городах.
