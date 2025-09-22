Ричмонд
+15°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Новый троллейбус с автономным ходом выйдет на тестирование в Волгодонске

В Волгодонске начались испытания нового троллейбуса.

Источник: Комсомольская правда

В Волгодонск прибыл для тестовой эксплуатации новый низкопольный троллейбус «Синара-6254». Современная машина с запасом автономного хода до 30 километров будет курсировать по городским маршрутам в течение двух месяцев, что позволит оценить ее технические и пассажирские качества. Об этом сообщили в пресс-службе компании.

Троллейбус оснащен современными опциями для удобства: увеличенной вместимостью до 85 человек, системами климат-контроля, а возможность движения без контактной сети помогает продлевать маршруты и объезжать заторы. Салон оборудован USB-разъемами для зарядки устройств, откидной аппарелью для маломобильных пассажиров и системами безопасности, включая видеонаблюдение и автоматическое пожаротушение.

Экстерьер троллейбуса, выполненный в красном цвете, украшен в праздничном стиле в честь 80-летия Победы.

Отметим, что Волгодонск стал седьмым городом в масштабной программе тестовых испытаний данной модели, которая уже прошла в Калуге, Туле и других городах.

Подпишись на нас в Telegram!