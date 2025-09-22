Новый троллейбус с автономным ходом выйдет на тестирование в Волгодонске

В Волгодонск прибыл для тестовой эксплуатации новый низкопольный троллейбус «Синара-6254». Современная машина с запасом автономного хода до 30 километров будет курсировать по городским маршрутам в течение двух месяцев, что позволит оценить ее технические и пассажирские качества. Об этом сообщили в пресс-службе компании.