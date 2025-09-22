Жительница Ростовской области получила орден «Мать-героиня»

Надежда Осяк из Ростова-на-Дону стала обладательницей ордена «Мать-героиня». Поддержка многодетных матерей является одной из ключевых задач нацпроекта «Семья», сообщили в областном министерстве региональной политики и массовых коммуникаций.
«По решению Президента России позвольте вручить самую главную награду для женщины. Присоединяюсь к поздравлениям со стороны Президента и от чистого сердца, от лица всех дончан, всех 4 миллионов жителей региона поздравляю с этой замечательной наградой. Спасибо за ваш большой материнский подвиг, это большой труд — у вас крепкая, большая семья», — обратился к Надежде Осяк врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь.
Супруги Осяк живут в браке уже 40 лет, они воспитали 18 детей. Надежда посвятила себя благотворительности и помощи нуждающимся семьям, а ее супруг, отец Иван, 34 года служит в священном сане, участвует в строительстве храмов и руководит центром помощи многодетным «СемьЯ».
Нацпроект «Семья» объединяет действующие меры для поддержки родителей с детьми: выплачивается материнский капитал, создаются дополнительные стимулы для рождения вторых, третьих и последующих малышей. По всей стране реализуются практики активного долголетия. Продолжает действие программа «Пушкинская карта», позволяющая молодежи от 14 до 22 лет бесплатно посещать музеи, театры, кинозалы и другие учреждения культуры. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.