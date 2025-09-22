Жительница Ростовской области получила орден «Мать-героиня»

«По решению Президента России позвольте вручить самую главную награду для женщины. Присоединяюсь к поздравлениям со стороны Президента и от чистого сердца, от лица всех дончан, всех 4 миллионов жителей региона поздравляю с этой замечательной наградой. Спасибо за ваш большой материнский подвиг, это большой труд — у вас крепкая, большая семья», — обратился к Надежде Осяк врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь.