Ричмонд
+15°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Более 1300 сибиряков присоединились к дню бега «Кросс нации» в Иркутске

Главным местом притяжения стал стадион «Авиатор».

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

Иркутск стал частью масштабного спортивного мероприятия — всероссийского дня бега «Кросс нации». Тысяча горожан приняла участие в забегах, которые прошли на нескольких площадках города. Об этом КП-Иркутск рассказали в администрации Иркутска.

— Соревнования проводились одновременно на нескольких площадках: студенты бежали на стадионе Иркутского политеха, школьники — на спортивных площадках своих учебных заведений, а стадион «Авиатор» принял всех желающих, — рассказывают власти города.

Главным местом притяжения для всех любителей бега стал стадион «Авиатор», где собрались бегуны всех возрастов. Здесь были определены победители в основных возрастных категориях среди женщин и мужчин. Среди женщин лучшими стали Светлана Филоненко в возрастной категории 18−23 года, Наталия Азарова (24−39 лет), Дарья Варюхина (40−59 лет) и Ирина Верешенко (60+). У мужчин победу одержали Илья Тигинцев (18−23 года), Александр Иванов (24−39 лет), Роман Калинин (40−59 лет) и Виктор Рюмнин (60+).

Особое внимание привлек семейный забег, где результаты учитывались по детям. Первое место среди девочек заняла Алиса Варюхина, а среди мальчиков победителем стал Леон Брагин. Эти юные спортсмены показали, что спорт — это не только физическая активность, но и важный аспект воспитания подрастающего поколения.