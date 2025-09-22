Более 1300 сибиряков присоединились к дню бега «Кросс нации» в Иркутске

Иркутск стал частью масштабного спортивного мероприятия — всероссийского дня бега «Кросс нации». Тысяча горожан приняла участие в забегах, которые прошли на нескольких площадках города. Об этом КП-Иркутск рассказали в администрации Иркутска.
— Соревнования проводились одновременно на нескольких площадках: студенты бежали на стадионе Иркутского политеха, школьники — на спортивных площадках своих учебных заведений, а стадион «Авиатор» принял всех желающих, — рассказывают власти города.
Главным местом притяжения для всех любителей бега стал стадион «Авиатор», где собрались бегуны всех возрастов. Здесь были определены победители в основных возрастных категориях среди женщин и мужчин. Среди женщин лучшими стали Светлана Филоненко в возрастной категории 18−23 года, Наталия Азарова (24−39 лет), Дарья Варюхина (40−59 лет) и Ирина Верешенко (60+). У мужчин победу одержали Илья Тигинцев (18−23 года), Александр Иванов (24−39 лет), Роман Калинин (40−59 лет) и Виктор Рюмнин (60+).
Особое внимание привлек семейный забег, где результаты учитывались по детям. Первое место среди девочек заняла Алиса Варюхина, а среди мальчиков победителем стал Леон Брагин. Эти юные спортсмены показали, что спорт — это не только физическая активность, но и важный аспект воспитания подрастающего поколения.