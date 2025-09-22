Владимир Ефимов: На станции метро «Народное Ополчение» завершается возведение монолита вестибюлей

— На станции «Народное Ополчение» завершили возведение монолитных конструкций первого вестибюля, сейчас подходит к концу бетонирование пешеходных выходов из второго вестибюля. На сегодня для строительства основных конструкций этих сооружений специалисты уложили около 31 тысячи кубометров бетона. Параллельно продолжаются архитектурно-отделочные работы в блоке технических помещений, вестибюлях и на самой станции. Всего предстоит оформить более 34 тысяч квадратных метров площадей, — рассказал Владимир Ефимов.
Станция «Народное Ополчение» Рублево-Архангельской линии метро появится вдоль улицы Демьяна Бедного на пересечении с проспектом Маршала Жукова. У объекта будет два подземных вестибюля с выходами с одной стороны на улицу Демьяна Бедного, с другой — к подземным переходам станции «Народное Ополчение» Большой кольцевой линии (БКЛ) метро, а также к жилой и общественной застройке, остановочным пунктам маршрутов наземного пассажирского транспорта.
— Центральным элементом оформления станции «Народное Ополчение» станут колонны сложной формы, выделенные яркой подсветкой и размещенные в два ряда. Их облицовку выполнят из алюминия. Полы покроют светло-серым гранитом, цоколи путевых стен и колонн — черным, а путевые стены — алюминиевыми сотовыми панелями черного и красного цветов. Ежедневно на строительной площадке станции метро «Народное Ополчение» работает около 300 человек, — отметил генеральный директор АО «Мосинжпроект» Максим Гаман.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин рассказал об утверждении концепции благоустройства территории около будущей станции «Народное Ополчение».
Длина Рублево-Архангельской линии метро с 12 станциями превысит 27 километров. Ее запуск улучшит транспортное обслуживание около одного миллиона жителей семи центральных, западных и северо-западных районов столицы. Новая ветка свяжет активно развивающуюся территорию в Рублево-Архангельском с Большой кольцевой линией метро и деловым центром «Москва-Сити». Ранее Сергей Собянин поручил ускорить темпы строительства Бирюлевской и Рублево-Архангельской линий метро.
«Мосинжпроект» — генеральный проектировщик и генеральный подрядчик строительства новых линий и станций московского метро. С участием холдинга с 2011 года построено и реконструировано 84 станции метро, свыше 180 километров линий и 14 электродепо.