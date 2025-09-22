Владимир Ефимов: На станции метро «Народное Ополчение» завершается возведение монолита вестибюлей

— На станции «Народное Ополчение» завершили возведение монолитных конструкций первого вестибюля, сейчас подходит к концу бетонирование пешеходных выходов из второго вестибюля. На сегодня для строительства основных конструкций этих сооружений специалисты уложили около 31 тысячи кубометров бетона. Параллельно продолжаются архитектурно-отделочные работы в блоке технических помещений, вестибюлях и на самой станции. Всего предстоит оформить более 34 тысяч квадратных метров площадей, — рассказал Владимир Ефимов.