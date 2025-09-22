На улице Рабиновича в Омске зафиксировано превышение уровня оксида азота

В воскресенье, 21 сентября, на стационарном посту наблюдения в Центральном округе Омска, расположенном на улице Рабиновича, зафиксировано превышение предельно допустимой концентрации (ПДК) диоксида азота. Передвижная эко-лаборатория зафиксировала превышение нормы в 1,24 раза.
По данным экологического мониторинга, на других постах наблюдений в городе превышений ПДК не обнаружено. Тем не менее, это уже не первый случай фиксации повышенного уровня загрязнения воздуха в Омске за последнее время.
Напомним, что 20 сентября подобные выбросы были зафиксированы в Кировском, Советском и Центральном округах города. Такие концентрации вредных веществ могут вызывать негативные последствия для здоровья, включая головную боль, тошноту и кашель.
В настоящее время специалисты продолжают анализировать ситуацию, чтобы определить источники загрязнения и принять меры для их устранения.
