На улице Рабиновича в Омске зафиксировано превышение уровня оксида азота

Уровень загрязнения воздуха оказался выше нормы в 1,24 раза.

Источник: Комсомольская правда

В воскресенье, 21 сентября, на стационарном посту наблюдения в Центральном округе Омска, расположенном на улице Рабиновича, зафиксировано превышение предельно допустимой концентрации (ПДК) диоксида азота. Передвижная эко-лаборатория зафиксировала превышение нормы в 1,24 раза.

По данным экологического мониторинга, на других постах наблюдений в городе превышений ПДК не обнаружено. Тем не менее, это уже не первый случай фиксации повышенного уровня загрязнения воздуха в Омске за последнее время.

Напомним, что 20 сентября подобные выбросы были зафиксированы в Кировском, Советском и Центральном округах города. Такие концентрации вредных веществ могут вызывать негативные последствия для здоровья, включая головную боль, тошноту и кашель.

В настоящее время специалисты продолжают анализировать ситуацию, чтобы определить источники загрязнения и принять меры для их устранения.

Ранее мы писали, что омские волонтеры собрали на берегу Иртыша 4 тонны мусора.